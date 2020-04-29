Клубы РПЛ выступают против "Матч ТВ"

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) обратятся к организации с предложением организовать трансляции матчей остатка сезона на трёх федеральных телеканалах. Кроме основного транслятора "Матч ТВ", это могут быть Первый канал и "НТВ", сообщает в Telegram журналист Сергей Егоров.

В клубах не хотят снижения интереса к футболу из-за того, что "Матч ТВ" реализует трансляции на платном сервисе "Матч Премьер". На данный момент аудитория этого телеканала составляет около 500 тыс. человек, но в результате пандемии будет сокращена.

Клубы намерены расширить аудиторию показами на более популярных, чем "Матч ТВ", телеканалах. Это позволит удержать старых и привлечь новых рекламодателей.

На данный момент решения по возобновлению сезона не принято. Командам осталось отыграть восемь туров, а также матчи Кубка России.