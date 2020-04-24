Косторная охарактеризовала Трусову, Щербакову и Загитову одним словом

Российская фигуристка Алёна Косторная высказалась о своих соперницах Александре Трусовой, Анне Щербаковой и Алине Загитовой. Девушки занимаются в группе тренера Этери Тутберидзе.

Косторная охарактеризовала каждую из своих подруг одним словом.

"Начнем с Саши. Она неудержимая. Аня — настоящий интеллигент, с большой буквы. Алина — несгибаемая. Что бы ни произошло, ее не могут сломать. Как в её показательном номере Survivor", — заявила Косторная в интервью "Бизнес Online".

Алёна Косторная

Косторная является самой успешной среди учениц Тутберидзе. В прошлом сезона она выиграла все соревнования, в которых принимала участие: