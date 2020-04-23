Вечером 22 апреля в Омске неизвестные напали на спортивного обозревателя местного "12-го канала" Андрея Блохина. Ведущий хоккейной передачи "Овертайм" получил ссадины и ушибы.

Журналиста доставили в больницу, а в настоящий момент он находится дома. Сам Блохин обещает через несколько дней вернуться к работе.

"Можно сказать, что обошлось. Я буду готов вернуться к работе, поскольку сейчас я делаю рубрику "Овервзгляд" в выпуске новостей, и она получает хороший отклик среди фанатов. Вернусь и продолжу это дело, поскольку что бы с нами ни происходило, новости хоккея, я всегда помню, что они идут на первом месте", — приводит пресс-служба "12-го канала" слова Блохина.