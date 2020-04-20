Валуев: В любой кризис богема сначала гнёт пальцы, а потом снижает цены

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с "Правдой.Ру" прокомментировал ситуацию с финансовым кризисом в области спорта. Ранее французский политик Даниэль Кон-Бендит заявил, что цены на футболистов в результате пандемии COVID-19 упадут в разы.

Так, по мнению француза, стоимость форварда "ПСЖ" Кильяна Мбаппе будет составлять 35-40 млн евро, а не 200 млн, как сейчас. Валуев согласился с этим и заявил, что такие ситуации — обычные истории во время кризисов.

"Как спортсмен я вам скажу, что любой кризис всегда во все времена снижает цены на все. Почему футбол должен быть исключением? И зарплаты снизятся. У творческих людей. Это же история. Сколько раз уже кризисы были. Сначала богема пальцы гнет, а потом, уже понимая прекрасно, что их вообще никуда не зовут, начинает снижать цены в разы. Вчера, условно говоря, они стоили миллион, а сегодня — 10 тысяч. Обычная история", — заявил Валуев.

В любом случае конкуренция между игроками останется

По мнению Валуева, говорить о падении уровня футболистов из-за снижения трансферных цен или зарплат нецелесообразно. Депутат считает, что в любом случае конкуренция между игроками останется.

"Когда речь о таких суммах, не может идти речи, что что-то там куда-то упадет. Конкуренция в футболе среди топовых игроков высокая. А, в принципе, больших зарплат — это история не только самих игроков, но история клубов, которые на этом деньги зарабатывают", — сказал Валуев.

Также депутат заявил, что финансовый кризис в футболе и спорте нельзя исключить, так как эта сфера неотделима от экономической жизни населения в целом.