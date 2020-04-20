Первая ракетка мира Джокович выступил против вакцинации от коронавируса

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что не хотел бы проходить вакцинацию от коронавируса COVID-19, если лекарство будет изобретено. По мнению первой ракетки мира, власти не имеют права заставлять делать прививку от вируса.

"Лично я против вакцинации и не хотел бы, чтобы кто-то заставлял меня сделать вакцину для переездов. А что произойдет, если это будет обязательно? Мне придется принять решение. У меня есть свои мысли по этому вопросу, и я не знаю, изменятся ли они на каком-то этапе", - приводит Reuters слова Джоковича.

Новак Джокович

Сербский теннисист - пятикратный победитель турниров "Большого шлема". Он пять раз завершал год в статусе первой ракетки мира.

Всего на счету Джоковича 79 побед на турнирах АТР. С 2007 года серб только раз выпал из тройки в рейтинге организации.