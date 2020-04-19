Руководство футбольного клуба Испании "Севилья" изучает возможность усиления своей линии атаки. ФК проявляет неподдельный интерес к успехам нападающего петербургского "Зенита" Сердару Азмуну.
Портал Breakingnews поделился мнением, что "Зенит" может выкупить Сердара за 25-30 миллионов евро. Отмечается, что на 25-летнего футболиста претендуют итальянская команда "Наполи", английская "Вест Хэм" и "Атлетико" из Мадрида.
Борьба президента Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии продолжается. Он юлит и выводит народ на субботник, войска - на парад, а детей - в школы.