“Севилья” заинтересована Азмуном, нападающим “Зенита”

Руководство футбольного клуба Испании "Севилья" изучает возможность усиления своей линии атаки. ФК проявляет неподдельный интерес к успехам нападающего петербургского "Зенита" Сердару Азмуну.

Портал Breakingnews поделился мнением, что "Зенит" может выкупить Сердара за 25-30 миллионов евро. Отмечается, что на 25-летнего футболиста претендуют итальянская команда "Наполи", английская "Вест Хэм" и "Атлетико" из Мадрида.