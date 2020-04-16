Агент рассказал, почему Терри не перешёл в "Спартак"

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о несостоявшемся переходе защитника Джона Терри в московский "Спартак". Англичанин должен был подписать контракт с красно-белыми осенью 2018 года, но отказался в последний помент.

По словам Гурцкая, так получилось из-за дочери Терри, которая не захотела отпускать футболиста в Москву. Игрок успел получить документы в посольстве России и пройти медосмотр. Защитнику оставалось поставить подпись под контрактом.

"Он был уже игроком "Спартака" в переписке руководства клуба в WhatsApp: Измайлов, Федун, врачи команды. Они уже написали, что он прошел блестяще медосмотр, что с ним побеседовали, все — он едет в Москву", — приводит слова Гурцкая Sport24.

В тот момент, когда Терри собирался вылетать в Москву, у его дочери Саммер Роуз произошёл нервный приступ.

"Ему позвонила директриса школы, говорит, что она падает на пол, ревет, папа уезжает в Москву, там по улице ходят белые медведи, он никогда не вернется", — рассказал Гурцкая.

Вместе с тем, Терри оказался порядочным человеком и лично извинился перед владельцем "Спартака" Леонидом Федуном. Футболист прилетел на один из матчей красно-белых и поговорил с бизнесменом в его ложе.