Исинбаева вошла в состав комиссии по восстановлению ВФЛА

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева возглавила комиссию спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Решение было утверждено на заочном заседании президиума организации, сообщает пресс-служба ВФЛА.

Также президиум утвердил представителей комиссии спортсменов, которые войдут в комиссию по восстановлению членства ВФЛА:

Елена Исинбаева;

Мария Аглицкая (барьеристка, чемпионка России);

Дженнифер Акиниймика (спринтер, чемпионка России среди юниоров).

Восстановление ВФЛА

Международная федерация World Athletics 12 марта возобновила процесс восстановления ВФЛА. Федерации выставлено несколько дополнительных условий, среди которых оплата крупного штрафа (5 млн долларов) и участие не более 10 спортсменов в крупных стартах.

Также должна работать комиссия по восстановлению, в которую обязаны включить не менее двух представителей комиссии спортсменов, а также ОКР, РУСАДА и минспорта.

Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в 2015 году в результате допингового скандала. Российские спортсмены с того времени получают нейтральный статус и в любых соревнованиях выступают без флага.