Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева возглавила комиссию спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Решение было утверждено на заочном заседании президиума организации, сообщает пресс-служба ВФЛА.
Также президиум утвердил представителей комиссии спортсменов, которые войдут в комиссию по восстановлению членства ВФЛА:
Международная федерация World Athletics 12 марта возобновила процесс восстановления ВФЛА. Федерации выставлено несколько дополнительных условий, среди которых оплата крупного штрафа (5 млн долларов) и участие не более 10 спортсменов в крупных стартах.
Также должна работать комиссия по восстановлению, в которую обязаны включить не менее двух представителей комиссии спортсменов, а также ОКР, РУСАДА и минспорта.
Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в 2015 году в результате допингового скандала. Российские спортсмены с того времени получают нейтральный статус и в любых соревнованиях выступают без флага.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.