Нападающий сборной России Артём Дзюба рассказал о проблемах команды во время Евро-2016. Команда в первом туре сыграла вничью с Англией (1:1), но затем уступила Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3).
Россияне заняли четвёртое место в группе и не смогли выйти в 1/8 финала. Команда после турнира попала под шквал критики.
По мнению Дзюбы, некоторых футболистов не стоило брать на турнир. В команде была группа игроков из 5-6 человек, которые не влились в сборную.
"После турнира Леонид Слуцкий признавался, что многие вещи ему нужно было сделать иначе. В частности, по-другому выстроить подготовку и не брать во Францию некоторых игроков. Командой надо быть во всём и везде! Сражаться, рубиться друг за друга, засунуть своё я в одно место. Когда в коллективе выпадает хотя бы один футболист, ничего не получится.
Обычно где тонко, там и рвётся. А если выпадает не один, а два-три человека, то это вообще катастрофа. На Евро-2016, на мой взгляд, у нас таких было пять-шесть. У них собственное "я" превосходило "мы", — заявил Дзюба в интервью "Матч ТВ".
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.