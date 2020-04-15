Дзюба рассказал о футболистах, виноватых в провале на Евро-2016

Нападающий сборной России Артём Дзюба рассказал о проблемах команды во время Евро-2016. Команда в первом туре сыграла вничью с Англией (1:1), но затем уступила Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3).

Россияне заняли четвёртое место в группе и не смогли выйти в 1/8 финала. Команда после турнира попала под шквал критики.

По мнению Дзюбы, некоторых футболистов не стоило брать на турнир. В команде была группа игроков из 5-6 человек, которые не влились в сборную.