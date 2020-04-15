Глава ОКР рассказал о ходе дела WADA против России

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о том, что сейчас происходит с делом WADA против РУСАДА. Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) были запланированы на май, но из-за пандемии коронавируса перенесены предположительно на июль.

По словам Позднякова, документы в CAS будут направлены до конца апреля.

"Наш адвокат сформирует и направит позицию ОКР по данному спору в CAS до конца месяца", — приводит РИА "Новости" слова Позднякова.

Санкции WADA

Санкции WADA по делу о нарушениях в работе с базой данный московской антидопинговой лаборатории были введены в декабре 2019 года. Среди прочего России запрещено: