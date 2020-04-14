Украинский футболист Алиев рассказал об отношении к Путину

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев рассказал о своём отношении к России и президенту Владимиру Путину. Спортсмен родился и начал заниматься футболом в Хабаровске.

Родители Александра переехали в Курск, где у него были больше перспектив раскрыться в футболе. В 13 лет он занимался в академии московского "Спартака", а в 1999 году уехал к тренеру Павлу Яковенко в киевское "Динамо".

Алиев в интервью Sport24 заявил, что следит за новостями из России, а также получает информацию от родителей, которые до сих пор живут в Курске. Футболист считает, что Путин закономерно держится у власти на протяжении 20 лет.

"Как к нему относиться, если он уже 20 лет президент? Очевидно, как люди голосуют… Пускай Путин делает все для россиян, для стариков, чтобы они жили нормально. Но еще раз, мы все прекрасно понимаем, что везде все воруют. Что мне нравится в Путине – так это то, что в России есть спорт. Развиты все виды. А на Украине этого нет. Был футбол, и то его убили и загубили", - заявил Путин.

Алиев не будет голосовать за конституцию

Также Алиев сообщил, что не будет голосовать за поправки в конституцию несмотря на наличие российского паспорта. Гражданство футболист восстановил во время выступлений за московский "Локомотив".

"Голосовать за поправки я не имею права. Да, паспорт есть, но я его просто восстановил для того, чтобы в "Локомотиве" не считаться иностранцем. А на голосования, повторюсь, я не хожу", - заявил Алиев.

Алиев считает Крым украинским

Алиев высказал свою позицию по вопросу Крыма. Футболист считает, что полуостров остаётся украинским, но признаёт, что сейчас это Россия.