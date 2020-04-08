Стоимость футболистов упала на 20% из-за пандемии коронавируса

Авторитетный портал Transfermarkt, занимающийся подсчётом стоимости футболистов, обновил данные по игрокам. Цена из-за пандемии коронавируса автоматически была снижена на 20%, если игрок родился ранее 1998 года.

По оценке Transfermarkt, мировой рынок уже сейчас потерял около 9 млрд долларов. Самым дорогим футболистом остаётся француз Кильян Мбаппе.

Цена топ-10 футболистов по версии Transfermarkt

Кильян Мбаппе ("ПСЖ", Франция) - 180 млн евро. Неймар ("ПСЖ", Бразиля) - 128. Рахим Стерлинг ("Ман Сити", Англия) - 128. Кевин де Брёйне ("Ман Сити", Бельгия) - 120. Гарри Кейн ("Тоттенхэм", Англия) - 120. Мохаммед Салах ("Ливерпуль", Египет) - 120. Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал) - 120. Джейдон Санчо ("Боруссия" Д, Англия) - 117. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина) - 112. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", Англия) - 99.

Что касается российского футбола, то общая стоимость футболистов клубов РПЛ снизилась на 213 млн евро. Более 100 млн евро стоят составы четырёх команд:

"Зенит" - 164,6 млн евро;

"Краснодар" - 117,3;

ЦСКА - 112,03;

"Локомотив" - 104,35.

Цена топ-10 российских футболистов по версии Transfermarkt