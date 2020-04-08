Стоимость футболистов упала на 20% из-за пандемии коронавируса
Авторитетный портал Transfermarkt, занимающийся подсчётом стоимости футболистов, обновил данные по игрокам. Цена из-за пандемии коронавируса автоматически была снижена на 20%, если игрок родился ранее 1998 года.
По оценке Transfermarkt, мировой рынок уже сейчас потерял около 9 млрд долларов. Самым дорогим футболистом остаётся француз Кильян Мбаппе.
Цена топ-10 футболистов по версии Transfermarkt
- Кильян Мбаппе ("ПСЖ", Франция) - 180 млн евро.
- Неймар ("ПСЖ", Бразиля) - 128.
- Рахим Стерлинг ("Ман Сити", Англия) - 128.
- Кевин де Брёйне ("Ман Сити", Бельгия) - 120.
- Гарри Кейн ("Тоттенхэм", Англия) - 120.
- Мохаммед Салах ("Ливерпуль", Египет) - 120.
- Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал) - 120.
- Джейдон Санчо ("Боруссия" Д, Англия) - 117.
- Лионель Месси ("Барселона", Аргентина) - 112.
- Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", Англия) - 99.
Что касается российского футбола, то общая стоимость футболистов клубов РПЛ снизилась на 213 млн евро. Более 100 млн евро стоят составы четырёх команд:
- "Зенит" - 164,6 млн евро;
- "Краснодар" - 117,3;
- ЦСКА - 112,03;
- "Локомотив" - 104,35.
Цена топ-10 российских футболистов по версии Transfermarkt
- Марио Фернандес (ЦСКА) - 24 млн евро.
- Александр Головин ("Монако") - 20.
- Алексей Миранчук ("Локомотив") - 14,5.
- Фёдор Чалов (ЦСКА) - 14,5.
- Артём Дзюба ("Зенит") - 13.
- Антон Миранчук ("Локомотив") - 13.
- Шапи Сулейманов ("Краснодар") - 11.
- Дмитрий Баринов ("Локомотив) - 10.
- Роман Зобнин ("Спартак) - 9,5.
- Матвей Сафонов ("Краснодар") - 9.