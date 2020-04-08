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Источник Правда.Ру

Стоимость футболистов упала на 20% из-за пандемии коронавируса

Спорт » Командные виды » Футбол

Авторитетный портал Transfermarkt, занимающийся подсчётом стоимости футболистов, обновил данные по игрокам. Цена из-за пандемии коронавируса автоматически была снижена на 20%, если игрок родился ранее 1998 года. 

По оценке Transfermarkt, мировой рынок уже сейчас потерял около 9 млрд долларов. Самым дорогим футболистом остаётся француз Кильян Мбаппе.

Цена топ-10 футболистов по версии Transfermarkt

  1. Кильян Мбаппе ("ПСЖ", Франция) - 180 млн евро.
  2. Неймар ("ПСЖ", Бразиля) - 128.
  3. Рахим Стерлинг ("Ман Сити", Англия) - 128.
  4. Кевин де Брёйне ("Ман Сити", Бельгия) - 120.
  5. Гарри Кейн ("Тоттенхэм", Англия) - 120.
  6. Мохаммед Салах ("Ливерпуль", Египет) - 120.
  7. Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал) - 120.
  8. Джейдон Санчо ("Боруссия" Д, Англия) - 117.
  9. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина) - 112.
  10. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", Англия) - 99.

Что касается российского футбола, то общая стоимость футболистов клубов РПЛ снизилась на 213 млн евро. Более 100 млн евро стоят составы четырёх команд:

  • "Зенит" - 164,6 млн евро;
  • "Краснодар" - 117,3;
  • ЦСКА - 112,03;
  • "Локомотив" - 104,35.

Цена топ-10 российских футболистов по версии Transfermarkt

  1. Марио Фернандес (ЦСКА) - 24 млн евро.
  2. Александр Головин ("Монако") - 20.
  3. Алексей Миранчук ("Локомотив") - 14,5.
  4. Фёдор Чалов (ЦСКА) - 14,5.
  5. Артём Дзюба ("Зенит") - 13.
  6. Антон Миранчук ("Локомотив") - 13.
  7. Шапи Сулейманов ("Краснодар") - 11.
  8. Дмитрий Баринов ("Локомотив) - 10.
  9. Роман Зобнин ("Спартак) - 9,5.
  10. Матвей Сафонов ("Краснодар") - 9.
Темы рпл футбол фк цска фк зенит коронавирус фк локомотив фк краснодар марио фернандес
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