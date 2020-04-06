Во Франции зафиксирован случай суицида из-за коронавируса

Глава медицинской службы футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес совершил самоубийство. 60-летний мужчина находился на самоизоляции вместе с женой, сообщает Le Parisien.

Гонсалес вместе с женой заразились коронавирусом COVID-19. В предсмертной записке он связал свой поступок с заболеванием. Другие подробности инцидента не сообщаются.

Смерть Гонсалеса подтвердил "Реймс", выразив слова соболезнования родным и близким врача. Мэр города Арно Робине не стал комментировать информацию о связи между суицидом и заражением.

"Его тест оказался положительным, и он находился на карантине в собственной квартире. Я знаю, что он оставил объяснение своего поступка, но я оставлю это без внимания", — заявил Робине.

Коронавирус во Франции

Франция является пятой страной по количеству выявленных случаев заражения и четвёртой по числу смертельных исходов. На данный момент, статистика распространения COVID-19 такова: