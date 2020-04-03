Коронавирус остановил борьбу с допингом

Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявил, что организация приостановила тестирования спортсменов на допинг. Остановка связана с пандемией коронавируса.

РУСАДА продлило остановку тестирования как минимум до 30 апреля, то есть на время, которое президентом Владимиром Путиным объявлено нерабочим. Вместе с тем, Пахноцкая отметила, что контроль можно осуществить позже.

"В соответствии с последним заявлением президента у нас нет оснований для возобновления этой работы. Но я могу заметить, что вне контроля никто не останется. Пробы на паспорт крови, которые будут браться после затухания пандемии, все нам расскажут", - приводит ТАСС слова Пханоцкой.

Работа сотрудников РУСАДА продолжается в удалённом режиме. Сейчас они занимаются образовательной деятельностью, переводом на русский язык нового антидопингового кодекса, а также планированием.