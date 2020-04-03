Призёр Олимпиады-2012, марафонец Уилсон Кипсанг был арестован в Кении за нарушение карантина. В стране установлен коменднаский час с 19 вечера до 5 утра из-за пандемии коронавируса.
Кипсанг находился вместе с друзьям в одном из баров и употреблял алкоголь. 38-летний спортсмен был доставлен в полицейский участок, сообщает New York Times.
Кипсанг завоевал бронзу в марафоне на Играх в Лондоне. Также на его счету победы в нескольгих известных забегах:
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.