У РФС украли форму сборной России

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил факт кражи экипировки сборной России. Ранее в телеграм-канале "Мутко против" сообщили, что кража оценивается в 3 млн рублей.

РФС обратился с заявлением в полицию, а также сообщил, что проблем с экипировкой сборных команд не будет.