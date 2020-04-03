Российский футбольный союз (РФС) подтвердил факт кражи экипировки сборной России. Ранее в телеграм-канале "Мутко против" сообщили, что кража оценивается в 3 млн рублей.
РФС обратился с заявлением в полицию, а также сообщил, что проблем с экипировкой сборных команд не будет.
"Мы обратились в правоохранительные органы, ведется расследование. Была украдена в основном тренировочная одежда: подтрусники, футболки, сланцы, шорты, одна сетка для мячей — всего пара десятков позиций. Но проблем с экипировкой национальных команд мы не видим, обеспечим их всем необходимым", — приводит РИА "Новости" заявление пресс-службы РФС.
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