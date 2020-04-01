Резцова объяснила, почему не подписалась под отставкой Драчёва

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова не подписала открытое письмо с призывом к главе Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчёву уйти в отставку. По мнению бывшей биатлонистки, ситуация после смены руководства может не измениться к лучшему.

"Откровенно говоря, я ни за, ни против. С одной стороны, обещания свои он не исполнил, но с другой стороны, его избрали до Олимпийских игр. Может, за эти два года он приведет СБР в порядок. Я не подписываюсь под этим письмом", - заявила Резцова в интервью ТАСС.

Ранее "Правда.Ру" разговаривала по поводу возможной отставки с бывшим президентом СБР Александром Тихоновым. По его мнению, Драчёв виноват во всех проблемах организации и должен уйти.