Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова не подписала открытое письмо с призывом к главе Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчёву уйти в отставку. По мнению бывшей биатлонистки, ситуация после смены руководства может не измениться к лучшему.
"Откровенно говоря, я ни за, ни против. С одной стороны, обещания свои он не исполнил, но с другой стороны, его избрали до Олимпийских игр. Может, за эти два года он приведет СБР в порядок. Я не подписываюсь под этим письмом", - заявила Резцова в интервью ТАСС.
Ранее "Правда.Ру" разговаривала по поводу возможной отставки с бывшим президентом СБР Александром Тихоновым. По его мнению, Драчёв виноват во всех проблемах организации и должен уйти.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.