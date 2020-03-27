Жена Малкина раскритиковала россиян за отношение к коронавирусу

Анна Кастерова, жена хоккеиста клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, заявила о том, что россиянам необходимо более ответственно отнестись к коронавирусу. По её словам, многие люди не соблюдают меры по профилактике пандемии.

"В некоторых ресторанах до сих пор много посетителей, как и в торговых центрах. Антисептики используются не везде, многие сотрудники без защитных масок. Очень волнуюсь за своих друзей и родственников, маму и брата, волнуюсь за стареньких бабушку с дедушкой. За всех наших пожилых людей, для которых эта зараза несет серьезную угрозу здоровью и смертельные риски! Люди во всем мире включились в борьбу с вирусом, каждый из нас сегодня ответственен за себя и своё окружение!" — написала Кастерова в Instagram.

Евгений Малкин и Анна Кастерова

Малкин и Кастерова поженились в 2016 году, после появления в семье сына. Хоккеист проживает в США с 2006 года. У него двойное гражданство — США и России.