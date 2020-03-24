Логинов и Юрлова возглавили рейтинг СБР по итогам сезона

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал итоговый рейтинг спортсменов за сезон-2019/20. Из-за пандемии коронавируса соревнования завершились досрочно - не удалось провести этап Кубка мира в Норвегии, а также чемпионат России.

Рейтинг СБР составлен на основе результатов биатлонистов в Кубке мира, Кубке IBU, Кубке России. У мужчин список возглавляет Александр Логинов, у женщин Екатерина Юрлова.

Рейтинг СБР по итогам сезона

Мужчины

Александр Логинов - 1611 очков. Матвей Елисеев - 1363. Кирилл Стрельцов - 941. Саид Халили - 777. Алексей Слепов - 772. Пётр Пащенко - 755. Дмитрий Иванов - 721. Евгений Гараничев - 719. Василий Томшин - 712. Никита Поршнев - 673.

Женщины