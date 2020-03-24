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Логинов и Юрлова возглавили рейтинг СБР по итогам сезона

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал итоговый рейтинг спортсменов за сезон-2019/20. Из-за пандемии коронавируса соревнования завершились досрочно - не удалось провести этап Кубка мира в Норвегии, а также чемпионат России.

Рейтинг СБР составлен на основе результатов биатлонистов в Кубке мира, Кубке IBU, Кубке России. У мужчин список возглавляет Александр Логинов, у женщин Екатерина Юрлова.

Рейтинг СБР по итогам сезона

Мужчины

  1. Александр Логинов - 1611 очков.
  2. Матвей Елисеев - 1363.
  3. Кирилл Стрельцов - 941.
  4. Саид Халили - 777.
  5. Алексей Слепов - 772.
  6. Пётр Пащенко - 755.
  7. Дмитрий Иванов - 721.
  8. Евгений Гараничев - 719.
  9. Василий Томшин - 712.
  10. Никита Поршнев - 673.

Женщины

  1. Екатерина Юрлова - 1159.
  2. Лариса Куклина - 1118.
  3. Виктория Сливко - 956.
  4. Евгения Павлова - 924.
  5. Екатерина Глазырина - 912.
  6. Светлана Миронова - 911.
  7. Ирина Старых - 890.
  8. Ульяна Кайшева - 859.
  9. Анастасия Поршнева - 790.
  10. Екатерина Мошкова - 719.
Темы сбр биатлон екатерина юрлова александр логинов кубок мира по биатлону
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