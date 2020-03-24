Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал итоговый рейтинг спортсменов за сезон-2019/20. Из-за пандемии коронавируса соревнования завершились досрочно - не удалось провести этап Кубка мира в Норвегии, а также чемпионат России.
Рейтинг СБР составлен на основе результатов биатлонистов в Кубке мира, Кубке IBU, Кубке России. У мужчин список возглавляет Александр Логинов, у женщин Екатерина Юрлова.
Мужчины
Женщины
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