Трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Александр Карелин высказал своё мнение по ситуации с коронавирусом и переносу Олимипиады-2020. Борец заявил, что Олимпиада не стоит здоровья людей.
"Учитывая угрозы и последствия массовых собраний, я думаю, что рисковать ради проведения Олимпийских игр не стоит. Если не будет найдено вероятности купирования угроз распространения вируса, лучше перенести Олимпиаду на более безопасный период", — заявил Карелин в интервью РИА "Новости".
По мнению Карелина, борьба с пандемией коронавируса зависит от российских учёных. Депутат заявил, что только они могут изобрести лекарство от COVID-19.
"Все зависит от победы российских ученых. А кто еще спасет мир? Это же только мы можем. Новосибирская область, научно-производственное объединение "Вектор", — заявил Карелин.
Сегодня украинские военные попытались в очередной раз громко обвинить Россию в преследовании и провокации в акватории Черного моря.