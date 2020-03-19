Карелин: "Всё зависит от российских учёных. А кто ещё спасёт мир?"

Трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Александр Карелин высказал своё мнение по ситуации с коронавирусом и переносу Олимипиады-2020. Борец заявил, что Олимпиада не стоит здоровья людей.

"Учитывая угрозы и последствия массовых собраний, я думаю, что рисковать ради проведения Олимпийских игр не стоит. Если не будет найдено вероятности купирования угроз распространения вируса, лучше перенести Олимпиаду на более безопасный период", — заявил Карелин в интервью РИА "Новости".

По мнению Карелина, борьба с пандемией коронавируса зависит от российских учёных. Депутат заявил, что только они могут изобрести лекарство от COVID-19.