Губерниев показал работу на "удалёнке" без штанов

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев в Instagram опубликовал фото и объяснил, как он работает на удалённом доступе. Ранее телеканал перевёл сотрудников домой из-за эпидемии коронавируса.

На одном из снимков Губерниев сидит за столом буквально без штанов.

"Ребята и девчата, всем привет! Современные технологии позволяют работать из дома! Яркие прямые включения, обсуждения, споры! Главное, чтобы костюмчик сидел! Всем здоровья", — написал Губерниев в Instagram.

Коронавирус в России

На данный момент в России зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Под действие эпидемии более всего попали такие регионы:

Москва — 86 случаев;

Московская область — 12;

Санкт-Петербург — 9;

Калининградская область — 5;

Самарская область — 5.

Утром 19 марта в Москве подтвердили смерть 79-летней пациентки, у которой ранее был обнаружен COVID-19.