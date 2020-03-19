Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев в Instagram опубликовал фото и объяснил, как он работает на удалённом доступе. Ранее телеканал перевёл сотрудников домой из-за эпидемии коронавируса.
На одном из снимков Губерниев сидит за столом буквально без штанов.
"Ребята и девчата, всем привет! Современные технологии позволяют работать из дома! Яркие прямые включения, обсуждения, споры! Главное, чтобы костюмчик сидел! Всем здоровья", — написал Губерниев в Instagram.
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