Матч Кубка России "Шинник" - "Урал" перенесен из-за коронавируса

Российский футбольный союз (РФС) отложил матч 1/4 финала Кубка России "Шинник" — "Урал" на более поздний срок. Решение связано с запретном на проведение спортивных мероприятий в Московской области, сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

"Дата игры будет определена позднее", — сказал Мельников "Чемпионату".

Напомним, матч "Шинник" — "Урал" должен был состояться в Ярославле 4 марта. Из-за плохого качества поля он был перенесен на 18 марта на стадион "Химки".

Кубок России по футболу

Победитель матча "Шинник" - "Урал" в полуфинале встретится с командой ФНЛ "Химки".

В другом полуфинале сыграют "Зенит" и "Спартак".