Жена Овечкина рассказала о нехватке продуктов в американских магазинах

Анастасия Шубская, жена хоккеиста "Вашингтона" Александра Овечкина, рассказала о том, что из-за пандемии коронавируса в США началась паника. Люди сметают продукты с полок супермаркетов. По её словам, ощущается нехватка консервов, макарон и туалетной бумаги.

В то же время, в "русских" магазинах обстановка спокойная. Шубская покупает продукты там.

"Здесь есть продукты — не то что в их американских супермаркетах", — заявила Анастасия в Instagram.

Коронавирус в США

На данный момент в США зафиксировано более 1300 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Президент США Дональд Трамп объявил о запрете на въезд гражданам Шенгенской зоны.

Ранее НБА и НХЛ объявили о приостановке сезона на неопределенный срок.