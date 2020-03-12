Губерниев сообщил, что этап КМ по биатлону в Контиолахти могут отменить

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев сообщил, что организаторы этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти рассматривают вариант отмены соревнований. По его словам, может не состояться даже спринтерская гонка у мужчин, которая запланирована сегодня на 17.30.

"Этап в Контиолахти могут отменить с завтрашнего дня! Ждём решения властей! Сегодня биатлонная гонка будет. Всё очень серьёзно", — написал Губерниев в Telegram. "И даже сегодняшний старт могут отменить", — добавил позже Губерниев.

Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти

Этап в Контиолахти должен стартовать мужским спринтом 12 марта. Также в программе запланированы гонка преследования, сингл-микст и смешанная эстафета.