УЕФА планирует перенести матчи итальянских клубов в Россию

УЕФА рассматривает вариант проведения двух матчей Лиги Европы с участием итальянских и испанских команд на территории России. Такое решение может помочь футбольному союзу не провалить сезон, сообщает Corriere della Sera.

Речь идёт об играх "Интер" - "Хетафе" и "Севилья" - "Рома", которые не состоятся 12 марта из-за ситуации с коронавирусом. "Хетафе" отказался лететь в закрытый на карантин Милан, а "Рома" не смогла получить разрешение на перелёт в Севилью.

В УЕФА считают, что могут помочь переносы на нейтральные поля. Самый реальный вариант для союза - стадионы в России, где ситуация с коронавирусом под контролем.

Кроме того, из-за сложной ситуации с коронавирусом в Европе, эти противостояния могут пройти в одноматчевом формате, то есть победитель определится за одну игру на нейтральном поле.

Ранее были остановлены чемпионаты Италии и Испании по футболу. Матчей не будет как минимум до 3 апреля.

Лига Европы

12 марта (ответные матчи - 19 марта)