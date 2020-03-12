Путин наградил легенду НХЛ Эспозито Орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил легендарного канадского хоккеиста Фила Эспозито Орденом Дружбы. Награда вручена "за укрепление взаимопонимания между народами России и Канады".

"За укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Канады наградить Орденом Дружбы Эспозито Филипа Энтони, вице-президента клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа Бэй Лайтнинг", гражданина Канады", — говорится в сообщении на портале правовой информации.

Фил Эспозито

Эспозито выступал в НХЛ с 1963 по 1981 год за три команды:

"Чикаго Блэкхокс";

"Бостон Брюинз";

"Нью-Йорк Рейнджерс".

Эспозито выиграл два Кубка Стэнли, а также несколько личных трофеев "Арт Росс" и "Харт Трофи".

Канадский хоккеист — лучший бомбардир Суперсерии "СССР — Канада" 1972 года.