Пошутил: Нурмагомедов заявил, что разобьет автомобиль главы UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram фото на фоне автомобиля главы UFC Даны Уайта. Боец потребовал от него написать ему свое местоположение, иначе он разобьет его машину.

"Отправь мне местоположение, Дана Уайт, или я разобью твою машину", - написал Нурмагомедов.

Уже после пресс-конференции с Фергюсном Нурмагомедов опубликовал фото с Уайтом и написал, что с его машиной все в порядке.