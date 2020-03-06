Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал своё мнение о борьбе с допингом. По его словам, WADA громко заявляет об антидопинговой деятельности, но в то же время выдаёт терапевтические исключения.
"То есть получается, что оно легально разрешает пользоваться допингом - все эти терапевтические исключения являются полным обманом. Кому-то запрещают, кому-то разрешают, это вообще никуда не годится", - заявил Бородавко в интервью "РИА Новости".
Бородавко считает, что терапевтических исключений для спортсменов не должно быть вообще.
"Я за то, чтобы терапевтических исключений вообще не было ни у кого, ни в одном виде спорта. Смотришь, когда спортсмен одним и тем же терапевтическим исключением пользуется на протяжении многих лет, значит, он не лечится? Тогда выберите другую форму. За рубежом лучшая медицина, и это лишний раз подтверждается, что это все обман. То есть никаких болезней нет. Вылечитесь, приходите и бегайте здоровыми", - заявил Бородавко.
Исключения (TUI) выдаются спортсменам, которые имеют показания для применения запрещённых препаратов. Так, широко известна практика норвежских лыжников, которые принимают препараты для астмы.
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