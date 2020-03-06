Тренер Бородавко: Терапевтические исключения - это полный обман

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал своё мнение о борьбе с допингом. По его словам, WADA громко заявляет об антидопинговой деятельности, но в то же время выдаёт терапевтические исключения.

"То есть получается, что оно легально разрешает пользоваться допингом - все эти терапевтические исключения являются полным обманом. Кому-то запрещают, кому-то разрешают, это вообще никуда не годится", - заявил Бородавко в интервью "РИА Новости".

Бородавко считает, что терапевтических исключений для спортсменов не должно быть вообще.

"Я за то, чтобы терапевтических исключений вообще не было ни у кого, ни в одном виде спорта. Смотришь, когда спортсмен одним и тем же терапевтическим исключением пользуется на протяжении многих лет, значит, он не лечится? Тогда выберите другую форму. За рубежом лучшая медицина, и это лишний раз подтверждается, что это все обман. То есть никаких болезней нет. Вылечитесь, приходите и бегайте здоровыми", - заявил Бородавко.

Терапевтические исключения

Исключения (TUI) выдаются спортсменам, которые имеют показания для применения запрещённых препаратов. Так, широко известна практика норвежских лыжников, которые принимают препараты для астмы.