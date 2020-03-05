Легендарный биатлонист Оле Эйнар Бьорндален рассказал о том, что во время карьеры ощущал наблюдение за собой. По словам восьмикратного олимпийского чемпиона, прослушивали его телефон.
"Мой телефон прослушивали четыре раза. Первый из них десять лет назад, последний — года полтора. Кто-то хотел получить информацию, когда я был на пике формы. У меня было несколько "жучков".
Ты просто видишь то, что пишут в СМИ. Там всплывает информация, которой не должно было быть. Тогда всё становится понятно. Прослушка была в Норвегии и ещё двух странах", — заявил Бьорндален в интервью TV2.
Бьорндален за свою карьеру выиграл множество наград:
Свою первую награду на ЧМ Бьорндален завоевал в 1997 году, последнюю — в 2017.
Сейчас вместе с женой — Дарьей Домрачевой — тренирует сборную Китая по биатлону.
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