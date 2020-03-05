Бьорндален рассказал о прослушке своего телефона в Норвегии

Легендарный биатлонист Оле Эйнар Бьорндален рассказал о том, что во время карьеры ощущал наблюдение за собой. По словам восьмикратного олимпийского чемпиона, прослушивали его телефон.

"Мой телефон прослушивали четыре раза. Первый из них десять лет назад, последний — года полтора. Кто-то хотел получить информацию, когда я был на пике формы. У меня было несколько "жучков". Ты просто видишь то, что пишут в СМИ. Там всплывает информация, которой не должно было быть. Тогда всё становится понятно. Прослушка была в Норвегии и ещё двух странах", — заявил Бьорндален в интервью TV2.

Оле Эйнар Бьорндален

Бьорндален за свою карьеру выиграл множество наград:

13 медалей Олимпийских игр (8 золотых);

45 медалей чемпионатов мира (20 золотых);

шесть побед в общем зачёте Кубка мира;

265 подиумов в гонках Кубка мира.

Свою первую награду на ЧМ Бьорндален завоевал в 1997 году, последнюю — в 2017.

Сейчас вместе с женой — Дарьей Домрачевой — тренирует сборную Китая по биатлону.