Губерниев не поехал на чешский этап Кубка мира из-за коронавируса

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев сообщил, что не будет работать с биатлонного стадиона в чешском городе Нове-Место во время седьмого этапа Кубка мира. Российские журналисты остались в Москве из-за эпидемии коронавируса.

1 марта в Чехии были зафиксированы первые случаи заражения. Из-за этого власти страны приняли решение о проведении этапа КМ в Нове-Место без зрителей.

Вместе с тем зрители увидят все гонки этапа в Чехии с 5 по 8 марта в прямом эфире.