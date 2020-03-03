Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев сообщил, что не будет работать с биатлонного стадиона в чешском городе Нове-Место во время седьмого этапа Кубка мира. Российские журналисты остались в Москве из-за эпидемии коронавируса.
1 марта в Чехии были зафиксированы первые случаи заражения. Из-за этого власти страны приняли решение о проведении этапа КМ в Нове-Место без зрителей.
Вместе с тем зрители увидят все гонки этапа в Чехии с 5 по 8 марта в прямом эфире.
"Внимание! В связи со вспышкой коронавируса в Чехии творческая бригада в Нове-Место не летит! Трансляции Кубка Мира по "Матч ТВ" будут в полном объёме, работаем из Москвы! Уверен, что старты без зрителей и телевизионных журналистов из России помогут нашей сборной всё преодолеть и бороться за золото в каждой гонке", — написал Губерниев в Instagram.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.