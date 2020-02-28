Суд отменил компенсацию Смолову за разбитый автомобиль в размере 8 млн

Футболист "Сельты" Фёдор Смолов не получит страховую выплату в размере 8 млн рублей от компании "АльфаСтрахование" по компенсации за разбитый автомобиль BMW M5. Такое решение принял Мосгорсуд по итогам апелляции страховой на вердикт Никулинского районного суда, сообщают "РИА Новости".

Смолов летом 2018 года попал в ДТП в Краснодаре, не справившись с управлением автомобиля. Он возместил ущерб городу в размере 58 тыс. рублей. Позже футболист был лишён прав на 1 год за то, что оставил место происшествия.

Страховая отказалась выплачивать компенсацию по КАСКО. Футболист оспорил решение компании в районном суде, который назначил выплату в размере 8 млн рублей. Это решение отменил Мосгорсуд. Кроме того, Смолов обязан выплатить судебные издержки компании.