Опубликован календарь олимпийского отбора сборной России по баскетболу

Международная федерация баскетбола (FIBA) опубликовала расписание олимпийского отборочного турнира на Игры в Токио. Сборная России примет участие в мини-турнире в хорватском Сплите, где за путевку поведут борьбу ещё пять команд.

Команда России попала в группу А, где сыграет с Германией и Мексикой. В группе В встретятся Тунис, Хорватия и Бразилия.

По две команды из каждой группы выйдут в плей-офф, победитель которого и получит путёвку на Олимпиаду-2020.

Расписание отборочного турнира по баскетболу на Олимпиаду-2020