Международная федерация баскетбола (FIBA) опубликовала расписание олимпийского отборочного турнира на Игры в Токио. Сборная России примет участие в мини-турнире в хорватском Сплите, где за путевку поведут борьбу ещё пять команд.
Команда России попала в группу А, где сыграет с Германией и Мексикой. В группе В встретятся Тунис, Хорватия и Бразилия.
По две команды из каждой группы выйдут в плей-офф, победитель которого и получит путёвку на Олимпиаду-2020.
|23 июня
|Германия - Россия
|Тунис - Хорватия
|24 июня
|Россия - Мексика
|Хорватия - Бразилия
|25 июня
|Мексика - Германия
|Бразилия - Тунис
|27 июня
|Полуфиналы
|28 июня
|Финал
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