Черышев прокомментировал гол и разгром от "Аталанты"

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты". Хавбек вышел на поле на 64-й минуте, а через две забил гол.

Это не спасло "летучих мышей" от разгрома — 1:4. Ответная игра в Испании состоится 10 марта.

"В игре было много голевых моментов у каждой команды, но свои мы не смогли реализовать. Борьба за выход в следующий раунд еще не завершилась, у нас остается в запасе домашний матч. Выйдем биться до конца, чтобы исправить положение, болельщики в этом помогут. Все футболисты живут ради таких матчей", — заявил Черышев в интервью пресс-службе УЕФА.

Черышев в еврокубках

Россиянин за "Реал", "Севилью", "Вильярреал" и "Валенсию" провёл 35 матчей в еврокубках, в которых забил шесть голов.

В этом сезоне Черышев отыграл пять поединков в Лиге чемпионов и забил два гола.