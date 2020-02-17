Скандинавские биатлонисты рассказали об отношении к российским болельщикам, которые оставляют негативные комментарии после их неоднозначных слов о России. Очередной скандал с норвежцами и шведами произошёл после того, как Александр Логинов выиграла золото в спринте на чемпионате мира.
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон всегда критикует россиян за допинг. Не остался он в стороне и в этот раз.
"Тебя дисквалифицируют за ЭПО, а потом ты возвращаешься и выигрываешь золото чемпионата мира. Это позор для всего спорта", - заявил Самуэльссон.
Швед в интервью Aftonbladet рассказал, что после высказывания он получил множество негативных комментариев от россиян. Самуэльссон даже отключил в Instagram возможность комментировать его посты.
Ветле Кристиансен рассказал о том, что однажды решил надеть футболку с изображением Владимира Путина и получил множество угроз из России. Вместе с тем, норвежец понимает, что в его стране также есть интернет-тролли.
Кристиансен заявил, что нужно уважать победу Логинова несмотря на его допинговое прошлое.
"Он часто выигрывал, когда я становился вторым. У него мутное прошлое с дисквалификацией за ЭПО, но сейчас мы соревнуемся на равных условиях. Мы должны уважать правила. Нужно признать, что сегодня Логинов сильнее", - заявил Кристиансен в интервью Dagbladet.
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