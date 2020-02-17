Кристиансен получил угрозы из России, Самуэльссон отключил комментарии

Скандинавские биатлонисты рассказали об отношении к российским болельщикам, которые оставляют негативные комментарии после их неоднозначных слов о России. Очередной скандал с норвежцами и шведами произошёл после того, как Александр Логинов выиграла золото в спринте на чемпионате мира.

Шведский критикан Самуэльссон отключил комментарии

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон всегда критикует россиян за допинг. Не остался он в стороне и в этот раз.

"Тебя дисквалифицируют за ЭПО, а потом ты возвращаешься и выигрываешь золото чемпионата мира. Это позор для всего спорта", - заявил Самуэльссон.

Швед в интервью Aftonbladet рассказал, что после высказывания он получил множество негативных комментариев от россиян. Самуэльссон даже отключил в Instagram возможность комментировать его посты.

Норвежец Кристиансен получал угрозы из России, но уважает Логинова

Ветле Кристиансен рассказал о том, что однажды решил надеть футболку с изображением Владимира Путина и получил множество угроз из России. Вместе с тем, норвежец понимает, что в его стране также есть интернет-тролли.

Кристиансен заявил, что нужно уважать победу Логинова несмотря на его допинговое прошлое.