Скандал в UFC: спорная победа Джона Джонса судейским решением

Турнир UFC 247 в Хьюстоне завершился судейским скандалом. Американский боец Джон Джонс победил Доменика Рейеса единогласным решением и защитил титул чемпиона в полутяжёлом весе. За пять раундов Джонс не смог "уложить" соперника, а многие болельщики считают, что судьи должны были отдать победу его сопернику.

Эксперты UFC назвали бой очень ровным. Многие считают, что отдавать победу Джонсу со счётом 4:1 по раундам - неверное решение. Российский боец Никита Крылов в шутку назвал итог "политическим".

"Я думаю, что это политическое решение. Они просто не хотят, чтобы Хабиб стал №1 Р4Р. Это причина, почему Джон по-прежнему чемпион. Шучу", - написал Крылов в Instagram.

"Финальные раунды должны цениться выше"

Но на самом деле боец объяснил скандал пробелами в правилах UFC. По его мнению, финальный раунд должен цениться выше остальных.

"Этот бой - повод для Атлетических комиссий еще раз подумать над правилами, потому что финальные раунды, должны оцениваться выше. Если ты бил человека 15 минут, а он потом бил тебя следующие 10 минут, значит ты бил его как-то не очень хорошо", - написал Крылов.

Джон Джонс

Джонс впервые завоевал титул в полутяжёлом весе в марте 2011 года. Он провёл десять защит пояса, а после 11-го боя против Даниля Кормье в его допинг-пробе было найдено запрещённое вещество.

Победа Джонса была аннулирована, пояс отдали Кормье. Джон вернул пояс себе в декабре 2018 года в поединке с Александром Густафссоном. После этого провёл ещё три защиты.