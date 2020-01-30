Чемпионат Китая по футболу отменён из-за коронавируса

Футбольная ассоциация Китая отменила старт чемпионата из-за вспышки нового коронавируса. Ранее чиновники приняли решение перенести все спортивные соревнования вплоть до апреля. Из-за этого были отменены международные старты, которые должны были состояться в КНР.

"Для содействия в борьбе с эпидемией пневмонии, в целях обеспечения здоровья болельщиков, представителей СМИ, игроков, тренеров, представителей футбольных клубов и обслуживающего персонала стадионов Китайская футбольная ассоциация приняла решение отложить начало сезона 2020 года. Ассоциация выражает глубокое уважение всем медицинским работникам, которые в настоящее время борются с эпидемией", - говорится в заявлении федерации футбола.

Эпидемия коронавируса в Китае

Вспышка коронавируса была зафиксирована 31 декабря 2019 года в городе Ухане. Несмотря на усилия властей вирус распространился на другие территории КНР. На данный момент для въезда и выезда закрыты 17 городов.

По последним официальным данным, новый тип коронавируса зафиксирован у 7711 человек. На данный момент известно о 170 летальных случаях.