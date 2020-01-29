Павлюченкова в 11 раз не прошла 1/4 финала на турнирах Большого шлема

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале Australian Open уступила испанке Гарбинье Мугурусе. Встреча завершилась за 1 час 34 минуты в двух сетах - 7:5, 6:3.

В полуфинале Мугуруса сыграет с румынкой Симоной Халеп. Вторую пару составили Эшли Барти и София Кенин.

Павлюченкова в 11-й раз не прошла четвертьфинал ТБШ

Павлюченкова в своей карьере выиграла 12 турниров WTA, но на турнирах "Большого шлема" никак не может выйти в полуфинал. Она доходила до 1/4 финала на Australian Open, Roland Garros, US Open и Wimbledon.

Интересно, что и в парном разряде у Павлюченковой такие же результаты. Всего россиянка ранее 10 раз играла в 1/4 финала на ТБШ и ни разу не смогла пройти эту стадию.