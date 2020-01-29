Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале Australian Open уступила испанке Гарбинье Мугурусе. Встреча завершилась за 1 час 34 минуты в двух сетах - 7:5, 6:3.
В полуфинале Мугуруса сыграет с румынкой Симоной Халеп. Вторую пару составили Эшли Барти и София Кенин.
Павлюченкова в своей карьере выиграла 12 турниров WTA, но на турнирах "Большого шлема" никак не может выйти в полуфинал. Она доходила до 1/4 финала на Australian Open, Roland Garros, US Open и Wimbledon.
Интересно, что и в парном разряде у Павлюченковой такие же результаты. Всего россиянка ранее 10 раз играла в 1/4 финала на ТБШ и ни разу не смогла пройти эту стадию.
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