Олимпийская чемпионка Макарова завершила карьеру

Теннисистка Екатерина Макарова объявила о завершении спортивной карьеры. 31-летняя девушка обратилась к болельщикам в Instagram.

Екатерина Макарова

Макарова наиболее известна выступлениями в парном разряде. Вместе с Еленой Весниной россиянка завоевала золото Олимпиады-2016 и выиграла 15 турниров WTA, среди которых три "Большого шлема". Паре не покорился только Australian Open. В июне 2018 года она занимала первую строчку парного рейтинга.

В одиночном разряде Макарова не поднималась выше восьмой позиции. Она выиграла три турнира WTA, а в "Большом шлеме" доходила до полуфинала.

Заявление Екатерины Макаровой