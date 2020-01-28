Теннисистка Екатерина Макарова объявила о завершении спортивной карьеры. 31-летняя девушка обратилась к болельщикам в Instagram.
Макарова наиболее известна выступлениями в парном разряде. Вместе с Еленой Весниной россиянка завоевала золото Олимпиады-2016 и выиграла 15 турниров WTA, среди которых три "Большого шлема". Паре не покорился только Australian Open. В июне 2018 года она занимала первую строчку парного рейтинга.
В одиночном разряде Макарова не поднималась выше восьмой позиции. Она выиграла три турнира WTA, а в "Большом шлеме" доходила до полуфинала.
"Дорогие друзья! Сегодня у меня для вас важная новость. Я приняла непростое решение о завершении профессиональной карьеры в теннисе.
Самую большую благодарность я выражаю моей любимой семье, мои близким, что всегда были рядом. Я всегда чувствую вашу любовь и поддержку. Моя семья - мой источник энергии и вдохновения.
Дорогие мои, преданные фанаты! Вы всегда меня поддерживали в любой точке земного шара. Благодарю вас от всей души! Ваша вера в меня придавала мне сил и помогала двигаться вперед, к победам!
Я очень довольна и горжусь своей спортивной карьерой. Наступило время двигаться дальше и начинать новый этап в своей жизни", - написала Макарова в Instagram.
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