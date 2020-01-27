Пилот вертолета Брайанта перед крушением увёл машину от жилых кварталов

Ара Зобаян, пилот вертолёта легенды НБА Коби Брайанта, стал одним из погибших в результате крушения. Как сообщает TMZ со ссылкой на американские телеканалы, мужчина увёл вертолёт от жилых кварталов Лос-Анджелеса перед аварией.

Вертолёт разбился о скалы на скорости около 300 км/ч. В результате трагедии кроме пилота и Брайанта, погибла 13-летняя дочь баскетболиста и ещё шесть человек. По сведениям журналистов, действия пилота позволили избежать жертв на земле.

Ранее "Правда.Ру" сообщала первые подробности трагедии вертолёта Коби Брайанта. Предварительно причиной крушения считается плохая видимость из-за тумана.