Названы первые итоги расследования авиакатастрофы Коби Брайанта

Следственная комиссия авиакатастрофы вертолёта Коби Брайанта в Калифорнии раскрыла первые подробности картины происшествия. Вместе с легендарным баскетболистом в результате крушения погибла его 13-летняя дочь и ещё семь человек.

По сведениям ESPN, в 9.06 по местному времени вертолёт взял старт в аэропорту Джона Уэйна. Диспетчеры предупредили экипаж о плохой видимости из-за тумана в северном пригороде Лос-Анджелеса Бербанке. Вертолёт проследовал вдоль трассы и свернул на юго-восток.

Вертолёт находился на низкой высоте, о чём предупредили диспетчеры, которые потеряли транспортное средство на радарах из-за холмистой местности. В 9.40 пилот сообщил о желании подняться высоко, чтобы обойти низкую облачность. Транспортное средство набрало высоту в 600 метров.

После этого вертолёт начал резко падать и ударился о горный склон на высоте 420 метров. Скорость составляла около 300 км/ч. В 9.47 вертолёт Коби Брайанта исчез с радаров. Служба 911 была вызвана сразу, но при такой картине происшествия у пассажиров не было шансов выжить.

Коби Брайант

Брайант выступал в НБА с 1996 по 2016 год. Всю карьеру - за одну команду - "Лос-Анджелес Лейкерс". Провёл 1346 матчей, набирая в среднем за игру 25 очков.

Список достижений Коби можно перечислять долго, а нарезки его блистательной игры тысячами доступны на Youtube. Основные успехи Брайанта:

пятикратный чемпион НБА;

MVP финала НБА 2009, 2010;

двукратный олимпийский чемпион;

18 раз участвовал в матче звёзд НБА.

За день до смерти Коби в списке снайперов его обошёл Леброн Джеймс, который сейчас выступает в "Лейкерс". Последним постом Брайанта в Instagram стали поздравления в адрес Леброна.