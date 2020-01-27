Медведев не смог выйти в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев не смог пройти четвёртый круг Australian Open. Он уступил швейцарцу Стэну Вавринке. Матч продлился 3,5 часа и завершился в пяти сетах - 6:2, 2:6, 4:6, 7:6, 6:2.

Медведев сделал 19 эйсов и допустил две двойные ошибки. Россиянин реализовал три брейк-поинта из восьми.

Соперником Стэна Вавринки в третьем круге турнира станет победитель матча Андрей Рублёв (Россия) - Александр Зверев (Германия).

Стэн Вавринка

Швейцарец занимает 15-е место в рейтинге АТР. В своей карьере теннисист выиграл три турнира "Большого шлема", кроме "Уимблдона".

Даниил Медведев

Россиянин повторил своё лучшее достижение на Australian Open: в 2019 году от добрался до до четвёртого круга.