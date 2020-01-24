РФС опубликовал расписание 1/4 финала Кубка России. Матчи состоятся в начале марта, после 20 тура чемпионата России.
"Спартак" - ЦСКА, "Ахмат" - "Зенит" и "Шинник" - "Урал" сыграют 4 марта. Игра "Торпедо" и "Химок" состоится на день позже.
В полуфинале победитель пары "Спартак" - ЦСКА сыграет с лучшим из матча "Ахмат" - "Зенит". Игры запланированы на середину апреля. Финал Кубка России состоится 13 мая.
Действующим победителем Кубка России является "Локомотив". Железнодорожники - рекордсмены турнира. Клуб выигрывал трофей 8 раз.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".