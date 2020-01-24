РФС назвал даты матча "Спартак" - ЦСКА и других четвертьфиналов Кубка

РФС опубликовал расписание 1/4 финала Кубка России. Матчи состоятся в начале марта, после 20 тура чемпионата России.

"Спартак" - ЦСКА, "Ахмат" - "Зенит" и "Шинник" - "Урал" сыграют 4 марта. Игра "Торпедо" и "Химок" состоится на день позже.

1/4 финала Кубка России по футболу

4 марта, 18.00, "Ахмат" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург).

4 марта, 18.30, "Шинник" (Ярославль) - "Урал" (Екатеринбург).

4 марта, 19.30, "Спартак" (Москва) - ЦСКА (Москва).

5 марта, 19.30, "Химки" - "Торпедо" (Москва).

Кубок России по футболу

В полуфинале победитель пары "Спартак" - ЦСКА сыграет с лучшим из матча "Ахмат" - "Зенит". Игры запланированы на середину апреля. Финал Кубка России состоится 13 мая.

Действующим победителем Кубка России является "Локомотив". Железнодорожники - рекордсмены турнира. Клуб выигрывал трофей 8 раз.