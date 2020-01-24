"Локомотив" пытается продать Алексея Миранчука в Европу

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что клуб собирается осуществить трансфер полузащитника Алексея Миранчука в один из европейских чемпионатов. Ранее возникали слухи о заинтересованности в игроке со стороны "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед", но конкретного предложения футболист не получал.

"Сейчас мы пытаемся проработать трансфер Алексея за границу и взаимодействуем с его агентом в полном контакте, действуем, как в одной команде. Есть целый ряд агентов, с которыми мы работаем и находимся в одной лодке. Стремимся к общему успеху, а не к попыткам объегорить друг друга, что тоже неоднократно случалось за прошлый год", - заявил Кикнадзе в интервью "Известиям".

Алексей Миранчук

Миранчук начал заниматься футболом в Славянске-на-Кубани. Позже учился в академиях "Спартака" и "Локомотива". Первый матч за основной состав железнодорожников провёл в 2013 году. Всего на счету Алексея Миранчука 212 игр за "Локо" и 34 забитых мяча.

В состав сборной России Алексей привлекается с 2015 года. Отыграл 25 матчей, в которых забил пять мячей.