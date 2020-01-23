Туктамышева назвала свой идеал мужчины

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала о том, что ценит в мужчинах. Известно, что сейчас спортсменка состоит в отношениях с фигуристом Андреем Лазукиным.

"В женщине я ценю искренность, а для мужчины самое важное качество - стержень. Мужчина есть мужчина. Он опора и поддержка. Но, так как я сама очень много работаю, пашу на тренировках, то готовить для меня - не обязательство. Я вообще никогда не склонялась к фанатичному феминизму", - заявила фигуристка в интервью Stories.

Кроме того, спортсменка рассказала о финансовых отношениях с мужчиной. Туктамышева заявила, что ей будет трудно с мужчиной, который зарабатывает больше.