Российских легкоатлетов не допустят к соревнованиям без ответа ВФЛА

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не предоставила ответ по делу Лысенко в необходимые сроки. Ранее международная федерация World Athletics обвинила руководство ВФЛА в подтасовке документов по допинг-тестированию легкоатлета. После этого с поста главы организации ушел Дмитрий Шляхтин.

До тех пор, пока ВФЛА не предоставит ответ, российские спортсмены не будут допущены к международным стартам, сообщает АР.

World Atletics в таком случае не сможет возобновить работу по выдаче специальных приглашений россиянам, сообщает АР.

Ранее сообщалось, что легкоатлетка Мария Ласицкене и еще семь россиян включены в пул допинг-тестирования РУСАДА. По мнению трёхкратной чемпионки мира, это может означать исключение из международного пула, а соответственно, и недопуск на международные старты.

Дело Лысенко

Прыгун в высоту Данил Лысенко в 2019 году пропустил три допинг-теста. По мнению World Athletics, легкоатлет для объяснения пропусков использовал поддельные документы, которые помогла сделать ВФЛА.