"Ростов" заявил Мамаева на чемпионат России

"Ростов" внёс полузащитника Павла Мамаева в заявочный список команды на остаток сезона-2019/20. В марте футболист сможет провести первый с октября 2018 года официальный матч, сообщает пресс-служба РПЛ.

Мамаев будет выступать за "Ростов" под 10-м номером. Ранее он играл за "Краснодар". Контракт с донским клубом футболист подписал в ноябре 2019 года.

8 октября 2018 года Мамаев вместе с Александром Кокориным принял участие в двух драках в центре Москвы, в результате которых травмы получили водитель Виталий Соловчук и чиновник Денис Пак.

Похождения Павла Мамаева

Суд приговорил Мамаева к 1,5 годам лишения свободы. В сентябре футболист вышел из колонии по УДО. Из-за того, что на тот момент завершился регистрационный период, полузащитник лишился возможности выступать за "Краснодар". Позже "быки" расторгли с ним контракт.

"Ростов" в РПЛ сезона-2019/20

Ростовчане по итогам 19 туров занимают третье место в чемпионате, набрав 34 очка. Команда начнет вторую часть сезона 1 марта выездной игрой против "Ахмата". Также донской клуб сыграет против: