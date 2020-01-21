Анфиса Резцова раскритиковала тренеров сборной России по биатлону

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова негативно высказалась о работе тренеров сборной России по биатлону. По её словам, в команде "полный разлад и бардак".

"Никакой дисциплины и ответственности"

Резцовой не понравилось, что Матвей Елисеев принял участие в "Рождественской гонке" вместо подготовки к этапам Кубка мира. Также бывшая спортсменка заявила, что Александру Логинову следовало тренироваться вместо поездки к только что родившемуся ребёнку.

"Тренерский штаб не контролирует своих ведущих спортсменов, а в команде разлад и бардак. Специалисты не работают со спортсменами достаточно тесно. У них нет никакой дисциплины и ответственности", — заявила Резцова в интервью "Матч ТВ".

Резцова критикует собственную дочь

Также досталось от Резцовой её дочери Кристине, которая выступает в составе сборной на этапах Кубка мира. Лучший результат девушки в этом сезоне — 18-е место в гонке преследования в Хохфильцене.