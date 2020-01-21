Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова негативно высказалась о работе тренеров сборной России по биатлону. По её словам, в команде "полный разлад и бардак".
Резцовой не понравилось, что Матвей Елисеев принял участие в "Рождественской гонке" вместо подготовки к этапам Кубка мира. Также бывшая спортсменка заявила, что Александру Логинову следовало тренироваться вместо поездки к только что родившемуся ребёнку.
"Тренерский штаб не контролирует своих ведущих спортсменов, а в команде разлад и бардак. Специалисты не работают со спортсменами достаточно тесно. У них нет никакой дисциплины и ответственности", — заявила Резцова в интервью "Матч ТВ".
Также досталось от Резцовой её дочери Кристине, которая выступает в составе сборной на этапах Кубка мира. Лучший результат девушки в этом сезоне — 18-е место в гонке преследования в Хохфильцене.
"Я никогда не лезу в подготовку (Кристины), потому что у них есть тренеры. Могу только ее настроить и психологически поговорить. По ее интервью, у нее всегда всё хорошо и нормально, хотя ничего нормального в сборной России нет. Занимать 50-е места — это нормально?" — приводит РИА "Новости" слова олимпийской чемпионки.
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