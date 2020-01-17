Женская сборная России по биатлону неудачно выступила в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Команда в составе Евгении Павловой, Ирины Старых, Кристины Резцовы и Екатерины Юрловой не смогла попасть в десятку.
Россиянки использовали 6 дополнительных патронов, но по ходу уступили настолько, что даже не смогли обойти команды Китая и США. В итоге команда заняла 11-е место, уступив лидеру 2 минуты 33,8 секунды.
Гонку выиграла команда Норвегии. Второй финишировала сборная Франции, третьей - Швейцария с тремя сёстрами Гаспарин в составе. Сборная Германии имела шансы на подиум, но заработала сразу два штрафных круга. Также в шестерке команды Швеции и Италии.
Норвегия выиграла третью эстафету подряд. Команда лидирует в эстафетном зачёте с 240 очками.
Россиянки ранее финишировали шестыми в Эстерсунде и завоевали серебро в Хохфильцене. В зачёте команда идет на пятом месте.
После гонки биатлонистки заявили, что лыжи у них работали хорошо.
"Старалась, не стояла же на месте. Как пробежала, так пробежала. Спасибо сервис-бригаде, лыжи хорошо работали, нет претензий", - заявила Павлова.
"Старалась на подъемах не отставать. Лыжи катили идеально просто. Но гонка была очень тяжелая. Еще на первом круге устала так, будто бегу последний", - сказала Старых.
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