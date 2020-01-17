Россиянки не попали в топ-10 биатлонной эстафеты этапа в Рупольдинге

Женская сборная России по биатлону неудачно выступила в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Команда в составе Евгении Павловой, Ирины Старых, Кристины Резцовы и Екатерины Юрловой не смогла попасть в десятку.

Россиянки использовали 6 дополнительных патронов, но по ходу уступили настолько, что даже не смогли обойти команды Китая и США. В итоге команда заняла 11-е место, уступив лидеру 2 минуты 33,8 секунды.

Гонку выиграла команда Норвегии. Второй финишировала сборная Франции, третьей - Швейцария с тремя сёстрами Гаспарин в составе. Сборная Германии имела шансы на подиум, но заработала сразу два штрафных круга. Также в шестерке команды Швеции и Италии.

Женская Эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

1. Норвегия - (0+9)

2. Франция - (0+8) +10,7

3. Швейцария - (0+4) +20,7

4. Германия - (2+4) +31,7

5. Швеция - (0+11) +54,3

6. Украина - (0+7) +54,8

11. Россия - (0+6) +2.33,8

Эстафетные гонки Кубка мира по биатлону

Норвегия выиграла третью эстафету подряд. Команда лидирует в эстафетном зачёте с 240 очками.

Россиянки ранее финишировали шестыми в Эстерсунде и завоевали серебро в Хохфильцене. В зачёте команда идет на пятом месте.

Норвегия - 240 Швейцария - 190 Франция - 176 Швеция - 173 Россия - 160 Германия - 158

"Лыжи катились просто идеально"

После гонки биатлонистки заявили, что лыжи у них работали хорошо.