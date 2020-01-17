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Россиянки не попали в топ-10 биатлонной эстафеты этапа в Рупольдинге

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Женская сборная России по биатлону неудачно выступила в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Команда в составе Евгении Павловой, Ирины Старых, Кристины Резцовы и Екатерины Юрловой не смогла попасть в десятку.

Россиянки использовали 6 дополнительных патронов, но по ходу уступили настолько, что даже не смогли обойти команды Китая и США. В итоге команда заняла 11-е место, уступив лидеру 2 минуты 33,8 секунды.

Гонку выиграла команда Норвегии. Второй финишировала сборная Франции, третьей - Швейцария с тремя сёстрами Гаспарин в составе. Сборная Германии имела шансы на подиум, но заработала сразу два штрафных круга. Также в шестерке команды Швеции и Италии.

Женская Эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

  • 1. Норвегия - (0+9)
  • 2. Франция - (0+8) +10,7
  • 3. Швейцария - (0+4) +20,7
  • 4. Германия - (2+4) +31,7
  • 5. Швеция - (0+11) +54,3
  • 6. Украина - (0+7) +54,8
  • 11. Россия - (0+6) +2.33,8

Эстафетные гонки Кубка мира по биатлону

Норвегия выиграла третью эстафету подряд. Команда лидирует в эстафетном зачёте с 240 очками.

Россиянки ранее финишировали шестыми в Эстерсунде и завоевали серебро в Хохфильцене. В зачёте команда идет на пятом месте.

  1. Норвегия - 240
  2. Швейцария - 190
  3. Франция - 176
  4. Швеция - 173
  5. Россия - 160
  6. Германия - 158

"Лыжи катились просто идеально"

После гонки биатлонистки заявили, что лыжи у них работали хорошо.

"Старалась, не стояла же на месте. Как пробежала, так пробежала. Спасибо сервис-бригаде, лыжи хорошо работали, нет претензий", - заявила Павлова.

"Старалась на подъемах не отставать. Лыжи катили идеально просто. Но гонка была очень тяжелая. Еще на первом круге устала так, будто бегу последний", - сказала Старых.

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Россиянки не попали в топ-10 биатлонной эстафеты этапа в Рупольдинге
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