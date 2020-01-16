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РПЛ приняла решение о расширении лиги

Спорт » Командные виды » Футбол

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил о том, что Российская премьер-лига (РПЛ) будет расширена. Решение принято общим собранием участников, сообщает ТАСС.

Со следующего сезона в чемпионате России будет 18 участников. Решение должен утвердить РФС.

Ранее сообщалось, что у лиги есть несколько вариантов изменения формата чемпионата. Клубам предлагалось оставить 16 команд в РПЛ, но проводить плей-офф в различном виде.

В том случае, если решение о 18 клубах будет утверждено, в этом чемпионате две последние команды сыграют переходные матчи с 3-й и 4-й командой ФНЛ, а напрямую никто не вылетит.

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