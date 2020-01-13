Кокорин отправился на сборы с "Зенитом"

"Зенит" отправился на тренировочные сборы в Катар. Команда будет заниматься в Дохе с 13 по 25 января. Работать в составе сине-бело-голубых будут 27 футболистов, сообщает клубная пресс-служба.

В Доху отправился основной состав "Зенита" и несколько молодых футболистов. Присутствует в команде Александр Кокорин, который пропустил прошлый год из-за отбывания срока в колонии. Также к команде присоединился бразилец Малком, пропустивший много времени из-за травмы.

Нет в составе Маттиаса Краневиттера, который может перейти в другой клуб.

Состав "Зенита" на тренировочные сборы в Катаре

Вратари

Михаил Кержаков.

Андрей Лунев.

Александр Васютин.

Максим Рудаков.

Защитники

Вячеслав Караваев.

Игорь Смольников.

Бранислав Иванович.

Ярослав Ракицкий.

Йордан Осорио.

Данила Прохин.

Дуглас Сантос.

Юрий Жирков.

Полузащитники

Магомед Оздоев.

Леон Мусаев.

Вильмар Барриос.

Далер Кузяев.

Александр Ерохин.

Роберт Мак.

Малком.

Олег Шатов.

Алексей Сутормин.

Кирилл Капленко.

Нападающие