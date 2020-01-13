"Зенит" отправился на тренировочные сборы в Катар. Команда будет заниматься в Дохе с 13 по 25 января. Работать в составе сине-бело-голубых будут 27 футболистов, сообщает клубная пресс-служба.
В Доху отправился основной состав "Зенита" и несколько молодых футболистов. Присутствует в команде Александр Кокорин, который пропустил прошлый год из-за отбывания срока в колонии. Также к команде присоединился бразилец Малком, пропустивший много времени из-за травмы.
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